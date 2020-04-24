YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Zara’da bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı

Zara’da bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı

SİVAS HABERLERİ  | 24.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde bir üreticiye ’Bitkisel Üretimi Geliştirme" programı kapsamında fasulye tohumu desteği verildi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan program kapsamında Sancakkale Köyü sakinlerinden Hüsnü Çoban isimli üreticiye 200 kilo fasulye tohumu teslim edildi.

Zara’da bir çiftçiye fasulye tohumu desteği yapıldı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir üreticiye ’Bitkisel Üretimi Geliştirme" programı kapsamında fasulye tohumu desteği verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan program kapsamında Sancakkale Köyü sakinlerinden Hüsnü Çoban isimli üreticiye 200 kilo fasulye tohumu teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, “Uygulamaya konulan proje ile ilçemiz kırsalında bitkisel üretimi geliştirme imkanı bulunacaktır. Önemli olan, bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek ve yaygınlaşmasına öncülük etmektir, üreticimize başarılı, bereketli bir üretim sezonu diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Sigara kullanımı kişiyi korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor

Sigara kullanımı kişiyi korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor

Sivas Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:34
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:26
Yatsı
20:52

Sivas Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Doğa Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Yeni Emek Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Altı köyde karantina kaldırıldı

Altı köyde karantina kaldırıldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Güne siren sesleriyle uyandılar

Güne siren sesleriyle uyandılar

Aşık Veysel’in Oğlu Ahmet Şatıroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aşık Veysel’in Oğlu Ahmet Şatıroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.