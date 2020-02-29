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Zara’da TOKİ için yer teslimi yapıldı

SİVAS HABERLERİ  | 29.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilecek 642 konut, iki ticaret merkezi ve bir cami inşaatı için müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı.Yer teslimi sonrası Zara ilçesine gelen AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, müteahhit firma yetkilisinden bilgi aldı.

Sivas’ın Zara ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilecek 642 konut, iki ticaret merkezi ve bir cami inşaatı için müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı.
Yer teslimi sonrası Zara ilçesine gelen AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, müteahhit firma yetkilisinden bilgi aldı. Soluk; İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur birlikteliğinde konut alanını gezerek bölgede incelemelerde bulundu. Konu hakkında açıklama yapan Soluk, "642 konut, iki ticaret merkezi, bir cami inşaatı için ihale süreci tamamlandı ve müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. 11 ve 16 bloktan oluşacak iki ayrı arsada toplam 27 blok, 642 konut inşa edilecek” dedi.
2021’de teslim edilecekler
2021 yılının Ekim ayında konutların teslim edilmesinin planlandığını da söyleyen Soluk, Yakın zamanda ilçemizde 700 konutluk, üçüncü etap TOKi çalışmamızda gerçekleşecektir. Şuan çalışmalara başlanıldı” diye konuştu.

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Sıhhat Eczanesi
Merkez
Taşhan Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
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