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Zaralı çiftçilerden ‘Sizin için üretiyoruz, evinde kal Türkiye’ klibi

SİVAS HABERLERİ  | 31.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde üretim yapan çiftçiler, “Biz, Sizin İçin Üretiyoruz, Evinde Kal Türkiye” çağrısı yaptılar.Zara Ziraat Odası tarafından hazırlatılan video ile ilçede faaliyet gösteren 20 çiftçi evlerinden ve tarlalarından yaptıkları çekimde “Biz, Sizin İçin Üretiyoruz, Evinde Kal Türkiye” çağrısı yaptı.Konu hakkında açıklama yapan Oda Başkanı Zeki Şimşek, “Korona virüs ile mücadele kapsamında devletimiz her türlü tedbiri alıyor, vatandaşlara destek oluyor.

Zaralı çiftçilerden ‘Sizin için üretiyoruz, evinde kal Türkiye’ klibi

Sivas’ın Zara ilçesinde üretim yapan çiftçiler, “Biz, Sizin İçin Üretiyoruz, Evinde Kal Türkiye” çağrısı yaptılar.
Zara Ziraat Odası tarafından hazırlatılan video ile ilçede faaliyet gösteren 20 çiftçi evlerinden ve tarlalarından yaptıkları çekimde “Biz, Sizin İçin Üretiyoruz, Evinde Kal Türkiye” çağrısı yaptı.
Konu hakkında açıklama yapan Oda Başkanı Zeki Şimşek, “Korona virüs ile mücadele kapsamında devletimiz her türlü tedbiri alıyor, vatandaşlara destek oluyor. Bu mücadeleye halk olarak desteğin artması, vatandaşların kendi sokağa çıkma yasağını kendisinin uygulamasını sağlamak adına üyelerimize mesaj atarak cep telefonlarından görüntü talep ettik. Kısa sürede gelen ilk 20 çiftçimizin ve muhtarımızın görüntülerinden hazırlattığımız klibimizi sosyal medya üzerinden yayınladık” dedi.
Çiftçilerin tarlalarının başında Türkiye için üretimlerini yapmaya devam ettiklerini ifade eden Şimşek, Korona virüs tehdidinden ancak birlikte mücadeleyle kurtulabilineceğini söyledi.

Zaralı çiftçilerden ‘Sizin için üretiyoruz, evinde kal Türkiye’ klibi

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Zara
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