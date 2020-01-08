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  4. Zarar gören kaldırımlar yenileniyor

Zarar gören kaldırımlar yenileniyor

DÜZCE HABERLERİ  | 08.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde zarar gören kaldırım taşlarını yenilemeye devam ediyor.Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinin muhtelif cadde ve sokaklarında tamir, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde zarar gören kaldırım taşlarını yenilemeye devam ediyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinin muhtelif cadde ve sokaklarında tamir, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Taş örülü kaldırımların zamanla deforme olan ve kırılan kısımlarında tespit yapan ekipler, kullanım süresi dolan kaldırım taşlarını yenileri ile değiştiriyor. Uzunmustafa Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında yenilenen kaldırım taşları eskileri sökülerek hızla tamir edilirken ekipler, kaldırım taşlarının en çok araç parklarına bağlı olarak deforme olduklarına dikkat çekiyor. Ekipler, araç sürücülerinin kaldırıma park etmemelerinin hem yaya vatandaşların ulaşımına engel olmamak hem de kaldırım taşlarının uzun süreli kullanımı açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

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Akşam
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Yatsı
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Melen Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
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