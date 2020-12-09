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Zarar gören mazgallar değiştiriliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.12.2020 16:04 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki cadde ve sokakların yollarının düzenlenmesi için çalışmalarına hız verilirken, zarar gören ve kırılan mazgalları da değiştiriyor.Körfez Belediyesi ilçe genelindeki cadde ve sokakların yollarının düzenlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Zarar gören mazgallar değiştiriliyor

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki cadde ve sokakların yollarının düzenlenmesi için çalışmalarına hız verilirken, zarar gören ve kırılan mazgalları da değiştiriyor.
Körfez Belediyesi ilçe genelindeki cadde ve sokakların yollarının düzenlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemeler kapsamında da ilçe genelindeki kırık ve zarar görmüş durumdaki mazgalların da değişimlerini gerçekleştiriyor. Ekipler son olarak Mimar Sinan Mahallesi’nde zarar görmüş durumdaki mazgalların değişimini sağladı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma öncesinde mazgal içi temizlendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan zarar gören mazgalları Körfez Belediyesi Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

Zarar gören mazgallar değiştiriliyor

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