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Zararlı yazılım indirme riski hafta içi daha yüksek

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout: - "Saldırganların kötü amaçlarına ulaşabilmeleri için genellikle klavye başında bulunan kişileri hedef alması gerekiyor" - "Kullanıcıların kötü amaçlı bir e-posta ekini açması veya bir bağlantıya tıklaması hedefleniyor"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, Türkiye'de kullanıcıları hedef alan siber saldırılar üzerinde yapılan son değerlendirmede kötü niyetli faaliyetlerin hafta sonu azaldığını tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, pazar günleri Kaspersky güvenlik çözümleri ortalama yaklaşık 83 bin kullanıcıya yönelik saldırıları engellerken bu sayının hafta içi 122 bine çıktığı belirlendi. Kaspersky araştırmacılarına göre bir bir tesadüf değil.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, saldırganların kötü amaçlarına ulaşabilmeleri için genellikle klavye başında bulunan kişileri hedef alması gerektiğini belirterek, "Pek çok tehdit e-posta yoluyla internete yayıldığından kullanıcıların kötü amaçlı bir e-posta ekini açması veya (kimlik avı sitesine yönlendiren) bir bağlantıya tıklaması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Yamout, şunları kaydetti:

"İnsanlar dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını, mobil cihazlarını ne kadar fazla kullanırsa zararlı yazılım indirme ihtimalleri de o kadar artıyor. Ayrıca suçlular sık sık rastgele IP adreslerini tarıyor ve internette bulabildiklerine zararlı yazılım sızdırmaya çalışıyor.

İyi haber ise kurumsal ağların çoğunda bu tip sızmaları önleyecek güvenlik çözümleri kullanılıyor. İşte bu nedenle, bu dönemde evde kişisel cihazlarıyla çalışanlara temel önlemler almalarını öneriyoruz. Bazı basit adımlarla kendinizi ve cihazınızı sorunlardan koruyabilirsiniz."

- "Verilerinizi düzenli olarak yedekleyin"

Kaspersky araştırmacıları, evden çalışanlara şu temel güvenlik önlemlerini almayı öneriyor:

"İşletim sistemi ve uygulamalar için çıkan güncellemeleri anında yapın. Kurumsal ağınıza bağlanmak için yalnızca yetkili bir VPN yazılımı kullanın. Web adreslerini her zaman kendiniz yazın. Verilerinizi internete bağlı olmayan bir harici sürücüde düzenli olarak yedekleyerek özel bilgilerinizin kaybolmasını önleyin.

Yalnızca Google Play ve App Store gibi güvenilir kaynaklardaki veya iş yerinizin/eğitim kurumunuzun sunduğu güvenilir portaldaki uygulamaları kullanın. Sık kullanılan uygulamaları indirmek için popüler olmayan uygulama mağazalarını veya yetkisiz portalları kullanmaktan kaçının. Mobil cihazlarınız da dahil olmak üzere tüm cihazlarınızı tanınmış bir internet güvenliği ürünüyle koruma altına alın."

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Anahtar Kelimeler:
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