Zararlı yazılım indirme riski hafta içi daha yüksek

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, Türkiye'de kullanıcıları hedef alan siber saldırılar üzerinde yapılan son değerlendirmede kötü niyetli faaliyetlerin hafta sonu azaldığını tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, pazar günleri Kaspersky güvenlik çözümleri ortalama yaklaşık 83 bin kullanıcıya yönelik saldırıları engellerken bu sayının hafta içi 122 bine çıktığı belirlendi. Kaspersky araştırmacılarına göre bir bir tesadüf değil.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, saldırganların kötü amaçlarına ulaşabilmeleri için genellikle klavye başında bulunan kişileri hedef alması gerektiğini belirterek, "Pek çok tehdit e-posta yoluyla internete yayıldığından kullanıcıların kötü amaçlı bir e-posta ekini açması veya (kimlik avı sitesine yönlendiren) bir bağlantıya tıklaması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Yamout, şunları kaydetti:

"İnsanlar dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını, mobil cihazlarını ne kadar fazla kullanırsa zararlı yazılım indirme ihtimalleri de o kadar artıyor. Ayrıca suçlular sık sık rastgele IP adreslerini tarıyor ve internette bulabildiklerine zararlı yazılım sızdırmaya çalışıyor.