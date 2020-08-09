Zayıflamak için güreşe başladı, milli takıma kadar yükseldi

Akkuş, antrenörü Mustafa Çiftçi'nin, güreşe başladıktan yaklaşık 3 ay sonra yeteneği ve çabasını fark ederek kendisini yoğun antrenman programıyla Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırladığını ifade etti.

İkranur Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zayıflamak için güreşe başladığını ve kısa sürede de bunu başardığını söyledi.

Akkuş, ailesinin de bu konudaki desteğini alarak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli güreş antrenörü Mustafa Çiftçi ile görüştü. Çiftçi'nin yönlendirmesi ile güreşe başlayan Akkuş, yaklaşık 6 ayda 82 kilodan 57 kiloya düştü.

Demirözü ilçesinde yaşayan Akkuş, yaklaşık bir yıl önce fazla kilolarından kurtularak daha sağlıklı bir bedene kavuşmak için zayıflamaya karar verdi.

Şampiyonada bronz madalya kazandığını belirten Akkuş, ardından da milli takım kampına çağrıldığını aktardı.

Güreşe başlamadan önce agresif bir yapısı olduğunu, mindere attığı ilk adımla sakinleştiğini anlatan Akkuş, "Mindere bastığımda huzur buluyorum. Bu spora saygım arttı, bakış açım değişti. Önceden, 'Kadınlar nasıl bu sporu yapıyor?' diye düşünüyordum. Mindere adım attığımda kadınların neler hissettiğini, nasıl mutlu olduklarını anladım. Şimdi bende çok mutluyum." diye konuştu.

Akkuş, Bayburt'un ilk profesyonel kadın güreşçisi olmanın da gururunu yaşadığını dile getirerek, "İnsanlar beni görünce tebrik ediyor. Memleketime bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Bu spora ailemin desteğiyle başladım, hocalarımla birlikte güzel dereceler aldım. İnşallah daha çok çalışarak onları daha da gururlandıracağım." ifadelerini kullandı.

Hedefinin uluslararası turnuvalarda derece elde etmek olduğunun altını çizen Akkuş, "Daha güzel yerlere gelebilmek için daha çok çalışıp olimpiyatlara, Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Bu spora başladığımda hocamla ve kardeşimle birlikte gerçekleştirmek istediğim başarılar vardı ve inşallah onları başaracağım." şeklinde konuştu.