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ZBEÜ Kampüsün Sesi Dergisinin 53. sayısı yayımlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.12.2020 16:08 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 2011 yılından bu yana çıkan Kampüsün Sesi Dergisi 2020 Nisan-Eylül sayısı okurseverler ile buluştu.

ZBEÜ Kampüsün Sesi Dergisinin 53. sayısı yayımlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 2011 yılından bu yana çıkan Kampüsün Sesi Dergisi 2020 Nisan-Eylül sayısı okurseverler ile buluştu. Sayıda COVID-19 pandemisi sürecindeki uzaktan eğitim faaliyetleri, alınan önlemler, ziyaretler, projeler ana başlıkları etrafında üniversitede yapılanlar kurumsal hafıza niteliğinde okuyuculara sunuldu.
Derginin yayınlanması ile ilgili ZBEÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü ve Kampüsün Sesi Dergisinin Yazı İşleri Müdürü Fehmi Gür: "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak yayınlanan Kampüsün Sesi Dergisi’nin son sayısını Covid-19 özelinde sizlere sunuyoruz, bulunduğumuz döneme ilişkin konu odaklı hazırlanan bu derginin farklı bir yeri bulunmaktadır. Derginin yayımlanmasında desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, Redaksiyon ve Teknik Destek Ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.
“Bu sayımızda Kampüsün Sesi pandeminin sesi oldu”
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı Covid 19 Özel Bülteni ile ilgili olarak: “2011 yılından itibaren düzenli yayınlanan dergimizin son sayısı pandemiye ayrıldı, dolayısıyla bu sayımızda Kampüsün Sesi Pandeminin Sesi oldu. Pandeminin dünyada görüldüğü ilk andan itibaren sağlık kampüsümüz acil eylem planı hazırladı. Vakaların ülkemizde görülmesi ile Sağlık Bakanlığımızla senkorize çalışarak birlikte yol aldık. Bölgenin sağlık üssü olarak pandemi ile mücadelede merkez haline gelen üniversite hastanemizin sürece ilişkin faaliyetlerinin yanı sıra; yapılan bilimsel çalışmalar, Ar-Ge ve üretim, uzaktan eğitim, sosyal mesafeli aktiviteler ve topluma hizmet uygulamaları ile ilgili yapılanları bu sayımızda ilginize sunuyoruz. Tüm dünyayı etkileyen bu zorlu süreci; maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak en kısa zamanda atlatmayı ümit ediyorum” açıklamasında bulundu.

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