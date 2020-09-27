ZBEÜ takımları çalışmalarıyla göz dolduruyor

Pandemi sürecinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi takımları çalışmalarını istikrarla sürdürdü. Maske, mesafe, hijyen kuralına uygun çalışmaya devam edip 3 ayda önemli başarılara imza attı.

Grizu-263 Uzay Takımı 3 Temmuz 2020’de T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle düzenlenen Söz Yetenekte canlı yayınında yer aldı. Hem TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nden hem de Grizu-263 Uzay Teknolojileri Laboratuvarından canlı yayın gerçekleştirildi ve yayında takımın faaliyetleri ve başarıları tüm Türkiye ile paylaşıldı.

16 Eylül 2020’de Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması’na giden ekip; uzaya gönderilecek olan Grizu-263A isimli uydunun mühendislik modelini sergiledi. Grizu-263 takımı; uzaya gönderilecek uydunun çevresel testleri de tamamlanıyor. Uydunun uzaya gönderilmeden önce yapılması istenen "Random Vibration" testi 19.09.2020’de gerçekleştirildi ve uydu testten başarı ile çıktı. Uydunun şuan ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde TVAC ve EMC testleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarıyla göz dolduran bir diğer takım olan Neta Aerospace; Covid-19 pandemisi sürecinde yürüttükleri projede önemli bir başarıya imza attı. Takım, Yeni Tip Koronavirüsle mücadelede solunum cihazı ve UVC dezenfektan üretimine ilişkin araştırma - geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ile öne çıktı. Neta Aerospace; İnsansız Hava Araçları (İHA) geliştirilebilmesi amacıyla TUBİTAK tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından 336 bilim takımının katıldığı yarışmada, ‘Döner Kanat ve Sabit Kanat’ kategorilerinde 6. olarak üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Takım; TEKNOFEST İHA Yarışması Kavramsal Tasarım Raporu’ndan 85 tam puan alarak 14’üncü oldu ve destek almaya hak kazandı. Bir diğer önemli çalışmalara imza atan üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan Karaelmas Teknoloji Takımı, 6 aylık bir zaman içerisinde hazırladıkları otonom araçla yer aldıkları "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nda parkuru başarıyla tamamlayabilen ilk üç takımdan biri olmanın mutluluğunu yaşadı. Zonguldak Teknopark’ta yer alan Emta Grup Laboratuvarlarında çalışmalarını sürdüren takım, 6 aylık bir süreçte elektrikli otonom araç yaptı ve Bilişim Vadisi’ne götürdü. TEKNOFEST kapsamında Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen yarışlara 25 öğrenci 5 danışman öğretmenle katılan takım, tüm teknik testlerden geçti. Mekaniği, elektroniği ve yazılımı öğrencilere ait olan ve 132 takım arasından başarıyla çıkarak 17 takım ile finalist olan araç, final yarışlarında parkuru başarıyla tamamlayabilen ilk üç takımdan biri oldu. Başarısı ile öne çıkan bir diğer takım; Cosmos Takımı oldu. Roketsan tarafından düzenlenen Teknofest Roket yarışması kapsamında, “Orta İrtifa” kategorisinde tasarım ve üretimi yapılan ’’Orionid’’ isimli roketin atışı 05.09.2020 tarihinde Aksaray Tuz Gölü Roketsan atış alanında gerçekleşti. Yarışma sonucunca Cosmos Takımı “Orta İrtifa” kategorisinde 207 takım arasından 23. oldu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı üniversite takımlarının faaliyetleri hakkında şöyle dedi:

“Ülkemiz bilim ve teknoloji alanında büyük bir gayret içerisindedir. Üniversitemiz bu gayretin önemli bir parçası olarak takımlarını tüm gücüyle destekliyor. Öğrencilerimizi yerli üretime, yerli projeler üretmeye teşvik ediyoruz. Verilen emeklerin karşılığını alınan dereceler ile görmek bir yandan bizleri mutlu ederken, diğer yandan öğrencilerimiz için motivasyon ve ilham kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Motivasyonun sürdürülebilirliği takımlarımızın başarısı için önemli. Bu noktada tüm bileşenlerimizle takımlarımızın yanındayız. Araştıran, üretime ve gelişime açık olan gençlerimizi, gençlerimize rehberlik eden akademisyenlerimizi, emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

