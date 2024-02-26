ZBEÜ’de elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kampüslerine kurduğu elektrikli şarj istasyonlarıyla destekliyor. ZBEÜ Farabi Kampüsü, 15 Temmuz Şehitler Kampüsü ve İbni Sina Kampüsünde ikişer adet olmak üzere toplamda altı adet şarj istasyonu kuruldu. Üniversitede kurulan 6 adet elektrikli sarj istasyonunda toplamda 9 adet araç aynı anda şarj edilebiliyor. Farabi kampüsündeki şarj istasyonundan öğrenci ve personel faydalanabiliyorken, 15 Temmuz Şehitler Kampüsü ve İbni Sina Kampüsünde yer alan elektrikli araç şarj istasyonları da öğrenci, personel ve vatandaşlara hizmet veriyor.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ’nün de bu çerçevede kampüslerinde yeşil çevreye olan duyarlılığını; dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric (Yeşil Ölçüm) alanlarında elde ettiği derecelerle gösterdiğini ifade etti. Ayrıca sürdürülebilirliğin, yaşanabilir temiz bir geleceğin ve ulaşımda net sıfır emisyon hedeflerinde elektrikli araçların önemini vurgulayan Rektör Özölçer, kampüslerde kullanıma sokulan şarj istasyonlarının, bu açıdan da üniversite ailesine ve Zonguldak’a katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu ifade etti.

