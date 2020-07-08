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ZBEÜ’nün kuruluşunun 28. Yıldönümü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi’ne dayanan 11 Temmuz 1992 yılında ‘üniversite’ kimliğini kazanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 28.

ZBEÜ’nün kuruluşunun 28. Yıldönümü

1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi’ne dayanan 11 Temmuz 1992 yılında ‘üniversite’ kimliğini kazanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 28. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
1992 yılında, Türkiye’nin en önemli yer altı zenginliklerinden biri olan taş kömürünü simgeleyen haliyle ’Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ adıyla kurulan üniversite, 2012 yılından itibaren ’Bülent Ecevit Üniversitesi’ kimliği ile ilmin ışığında, eğitim ve öğretim hizmeti ile Batı Karadeniz Bölgesinin örnek yükseköğretim kurumu olarak büyümesini sürdürüyor.
Kurulduğu günden itibaren bilimde, sanatta, sportif ve kültürel faaliyetlerde, ulusal ve uluslararası başarılara imza atarak önemli bir ‘akademi’ merkezine dönüşen, şehrimizin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 28. yılına daha güçlü ve daha büyüyerek girmenin mutluluğunu yaşıyor.
" Üniversitemiz, kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak "
28. kuruluş yıl dönümü kapsamında üniversitede bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Covid-19 küresel pandemisi ile mücadele sebebiyle büyük organizasyon yapılamayacak. Kutlama kapsamında, 9 Temmuz Perşembe günü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Rektör Çufalı, şehrin ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli dinamiklerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin dünden bugüne başarı hikâyesi ve gelişim sürecini kamuoyuyla paylaşacak. 10 Temmuz Cuma günü, üniversiteye uzun yıllar hizmet veren ve yakın zamanda emekli olan öğretim üyelerine video konferans yoluyla plaket takdim töreni düzenlenecek olup 11 Temmuz Cumartesi günü Devlet Konservatuarı personeli tarafından 28. yıl anısına mini bir konser verilecek.
" Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri olma hedefinde ilerliyoruz"
Bu yıl ki etkinliklerin pandemi sürecinden dolayı kısa olacağını belirten Rektör Mustafa Çufalı, kurulduğu dönemden bugünlere çok şey değiştirerek ve geliştirerek büyümesine devam eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden biri olma hedefinde ilerlediğini ifade ederek, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi olarak, 28. Kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Üniversitemizin bugünkü konuma gelmesinde emeği olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

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Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
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