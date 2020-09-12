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Zehir taciri, narkotik köpeğinden kaçamadı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 12.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeğin katılımı ile yapılan aramamda 154, 29 gram metamfetamin ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 154, 29 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli E.B.

Zehir taciri, narkotik köpeğinden kaçamadı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeğin katılımı ile yapılan aramamda 154, 29 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 154, 29 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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