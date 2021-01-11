Zehir taciri uyuşturucuyu pantolonunun fermuarına gizledi

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti ve nakli yapan şüphelilere yönelik farklı operasyonlar düzenlendi. Pantolonun fermuar kısmına sakladıkları uyuşturucu maddeler ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Narkotik timleri tarafından istihbaratı alınan ve takip edilen 2 şahıs, Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu maddeler ile birlikte gözaltına alındı. 2 şüpheli uyuşturucu maddeleri gizlemek için pantolonların fermuar kısmına gizledikleri 22 gram eroin Narkotik timlerinin dikkatinden kaçmadı. Ayrıca kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 27 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adres ve üst aramalarında 107 gram eroin, 72 gram esrar, 28 gram metamfetamin, 63 adet sentetik hap, hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

