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Zehirlenen köpek sağlığına kavuşuyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Yemle zehirlenen anne köpek son anda hayvan severler tarafından kurtarıldı.

Yemle zehirlenen anne köpek son anda hayvan severler tarafından kurtarıldı. Zehirlenen anne köpek, yürümekte zorluk çekiyor ve 5 yavrusunu emziremiyor.
Kilis Gülbaba Hudut Komutanlığı tarafından bulunan golden cinsi köpek, mide zehirlenmesinden hayvan severler tarafından son anda kurtuldu. Canlı Hayatı İyileştirme Derneği’ne gelen bir ihbar sonrası harekete geçen hayvanseverler, zehirlenen köpeğin tedavisini gerçekleştirdi. Yediği şeyden zehirlenen anne köpek, merkezi sinir sistemi etkilendiği için yürümekte zorluk çekiyor ve 5 yavrusunu emziremiyor.
Tedavi sürecinin ardından köpeğin hayati tehlikesinin kalmadığını belirten Gönüllü Veteriner Gizem Yıldırım, “ CAHİDE’de gönüllü veterinerlik yapıyorum. Köpeğin nasıl zehirlendiğine dair net bir bilgimiz yok. Sadece bize bir video geldi. Videoda çok aşikardı zehirlendiği. Daha sonra CAHİDE Derneği köpeği yetiştirdi bize. Köpek ciddi anlamda zehirlenmişti ve ciddi anlamda şoka girmişti. Köpeğin yavruları var. Şuanda tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesi kalmadı, kurtardık” dedi.
“Köpek yürüyemiyor ve yavrularını emziremiyor”
Merkezi sinir sisteminin zarar gördüğünden dolayı köpeğin yürüyemediğini ifaden eden Veteriner Yıldırım, “Köpeğimiz merkezi sinir sisteminin zarar gördüğünden dolayı yürüyemiyor. İştahı ve yeme-içme gibi şeyleri iyi durumda. Tedavisi hala devam ettiği için yavrularını emzirmesine müsaade etmiyoruz. Yavrularda gayet iyi bir şekilde harici olarak beslenebiliyorlar. Tedavi sürecini 1 hafta ya da 10 gün olarak tahmin ediyoruz. Tabi ki gidişatımıza göre süre kısalıp, uzayabilir. Ne ile zehirlendiğini tam olarak bilmiyoruz ama merkezi sinir sistemi etkilendiğine göre zehirli etlerden yedirilmiş olabilir. Yediği şey çünkü çok toksit bir şeydi. Bundan kaynaklı önce tedavisine başladık. Bize ilk geldiğinde felçli durumdaydı. Hiçbir uzvunu kullanamıyordu. Çok sık nefes alıp verme gibi sorunları vardı. Hepsini düzelttik” ifadelerini kullandı.
“Bu insanlık dışı bir şey”
Köpeği zehirleyen kişilere sitem eden Veteriner Gizem Yıldırım, “Bu insanlık dışı bir şey. Bunu yapan kişinin insan olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapan katildir. Bu hayvanların da bir canı var onların da bir yaşama hakkı var. Hayvanlar bize emanet, bu şekilde değerlendirilmeli” diye konuştu.

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