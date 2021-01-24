YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Zehirlenen köpeklere ilk müdahale belediye başkanından

Zehirlenen köpeklere ilk müdahale belediye başkanından

24.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zehirlenen köpeklere ilk müdahale belediye başkanından

Adana’nın Karataş ilçesinde zehirlenen 2 sokak köpeğine ilk müdahaleyi, aynı zamanda veteriner hekim olan Belediye Başkanı Necip Topuz yaptı.Karataş ilçesi Yeni Mahallede görevli belediye personelleri baygın halde 2 sokak köpeği buldu.

Adana’nın Karataş ilçesinde zehirlenen 2 sokak köpeğine ilk müdahaleyi, aynı zamanda veteriner hekim olan Belediye Başkanı Necip Topuz yaptı.
Karataş ilçesi Yeni Mahallede görevli belediye personelleri baygın halde 2 sokak köpeği buldu. Köpeklerin durumunu, veteriner hekim olan Belediye Başkanı Necip Topuz’a bildirdiler.
Henüz neden zehirlendiği belli olmayan 2 köpeğe, Belediye Başkanı Necip Topuz tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Köpeklerin tedavileri Topuz tarafından sürdürülecek.
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Bir veteriner hekim olarak sahipsiz dostlarımızın da yardımına koşmaya devam ediyorum. Mesai arkadaşlarımızın yaralı bulduğu iki köpeğimizin kontrollerini yapıp tedavilerini başlattık. Minik dostlarımız en kısa sürede sağlıklarına tekrardan kavuşacak" dedi.

Zehirlenen köpeklere ilk müdahale belediye başkanından

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:20

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Aksoy Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
İhtisas Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Adana'da İlçe Emniyet Müdürü kök hücre bağışıyla hasta çocuğa umut oldu

Adana'da İlçe Emniyet Müdürü kök hücre bağışıyla hasta çocuğa umut oldu

Adana'da yakalanan motosikletli kapkaç şüphelisi tutuklandı

Adana'da yakalanan motosikletli kapkaç şüphelisi tutuklandı

Dikim Evi ve Akkapı Spor Kompleksi açıldı

Dikim Evi ve Akkapı Spor Kompleksi açıldı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adanasporlu futbolcu Atalay Babacan: "Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz"

Adanasporlu futbolcu Atalay Babacan: "Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.