Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Helsinki" karakteriyle bilinen Darko Peric'in sorularını yanıtladı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.
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Zejlko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı
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