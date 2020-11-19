Zeka Gücü öğrencileri, yapay zeka teknolojileri için hayal güçlerini yarıştırıyor

Ardından öğrenciler aldıkları eğitimler yardımıyla geliştirdikleri doğal afet ve yapay zeka temalı projelerini jüri üyelerine sunacak. Dereceye giren takımlar, ailelerin ve diğer öğrencilerin de katılabildiği Zeka Gücü eğitim platformu ve Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

"Teknoloji üreten nesiller için 81 ildeki 182 bilim ve sanat merkezimizde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli öğrencilerimizi yarınlara göre yetiştirilmesinin bilinci içerisindeyiz. Ülkemizin teknoloji alanlarında gün geçtikçe güçlendiğini ve önemli başarılara imza attığını görmekteyiz. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelme yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizin bu projeler ile yazılım ve diğer alanlarda sunulan eğitimlerle gücüne güç katacağına inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yazılım, özgür yazılım ve donanım, algoritma, arduino kodlama, mobil uygulama geliştirme, üç boyutlu modelleme, sphero mini ve drone kullanımı, icatlar gibi teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimler ve diğer alanlarda eğitim imkânı sunmaya yönelik projelere imza atmaya, desteklemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, teknolojiyi tüketen değil üreten nesiller yetiştirmenin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte böyle bir yarışma düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını aktararak, "Zeka Gücü sınıflarıyla hem çocuklarımızın geleceğin teknolojilerine hazırlanmalarına yardımcı olmayı hem de ülkemiz için değer yaratacak çözümlerin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda doğal afet sırasında hayat kurtaracak çözümlerin geliştirilmesini ve yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasını teşvik eden Zekathon gibi etkinliklerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çocukların hayal güçleri ile tasarladıkları değerli fikirler teknik yeterlilik kazandıkça harika sonuçlar verebiliyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve teknoloji eğitimi için öğrencilerimize sunduğumuz destek her zaman devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışma kapsamında öğrencilere şu proje teması önerileri sunuluyor:

"Doğal afet temalı projeler için; afet yönetimi, arama kurtarma çalışmaları için geliştirilecek robotlar, sensör bazlı afet ve kişi güvenliği sistemleri, konum ve sağlık takibi sistemleri, afet anında yaşlılar veya hayvanlar için geliştirilecek projeler, sürdürülebilir yaşam projeleri, giyilebilir teknoloji projeleri.