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Zeka oyunları çocukları internet bağımlılığından uzaklaştırıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ilköğretim öğrencilerine yönelik zeka oyunları yarışması düzenlendi.Zeka oyunları ile çocukların internet bağımlılığından uzaklaştırılması ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri amaçlanıyor.Sincik öğretmenevinde düzenlenen etkinlik, akıl ve zeka oyunları yarışmalarıyla çocukların daha sosyal ve üretken olmaları amaçlanıyor.Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada buluna Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, "Öğretmenevinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarımızın eğlenirken zekasını ve zihinsel becerilerini geliştirmek, odaklanma ve konsantrasyon gelişimini sağlamak, üst düzey düşünce becerisi kazandırmak, potansiyeli olan öğrencileri fark etmek ve fark ettirmek, arkadaşları ile oynayabilecekleri bir zeka oyununu öğrenmelerini sağlamak, oyun yoluyla aralarındaki diyalog sürecini güçlendirmek, internet bağımlılığından uzaklaşmalarını sağlamak ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına olanak tanımak amaçlanmıştır” diye konuştu.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ilköğretim öğrencilerine yönelik zeka oyunları yarışması düzenlendi.
Zeka oyunları ile çocukların internet bağımlılığından uzaklaştırılması ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri amaçlanıyor.
Sincik öğretmenevinde düzenlenen etkinlik, akıl ve zeka oyunları yarışmalarıyla çocukların daha sosyal ve üretken olmaları amaçlanıyor.
Yapılan etkinlikle ilgili açıklamada buluna Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, "Öğretmenevinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarımızın eğlenirken zekasını ve zihinsel becerilerini geliştirmek, odaklanma ve konsantrasyon gelişimini sağlamak, üst düzey düşünce becerisi kazandırmak, potansiyeli olan öğrencileri fark etmek ve fark ettirmek, arkadaşları ile oynayabilecekleri bir zeka oyununu öğrenmelerini sağlamak, oyun yoluyla aralarındaki diyalog sürecini güçlendirmek, internet bağımlılığından uzaklaşmalarını sağlamak ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına olanak tanımak amaçlanmıştır” diye konuştu.

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