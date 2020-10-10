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Zeka oyunlarını minik öğrencilerle buluşturdular

EDİRNE HABERLERİ  | 10.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Edirne’de, Lalapaşa Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği zeka oyunlarını öğrencilerle buluşturdu.Lalapaşa Atatürk İlkokulu ve Hacıdanişment İlkokulu idarecilerini, dernek başkanı Sezgin Geldi ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri; Metin Tekirdağlı, Nedim Zobar, Nursu Geldi ziyaret ederek, öğrencilere hediye edecekleri zeka oyunlarını teslim ettiler.Korona virüs hastalığı sebebiyle öğrencilerin okulda olmadığı saatte okula giden dernek yöneticileri, zeka oyunlarını okul idarecilerine teslim ettikten sonra okul ile ilgili bilgi aldı.Dernek yöneticileri, kendilerinin de okuduğu Atatürk İlkokulunda anılarını tazeleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Zeka oyunlarını minik öğrencilerle buluşturdular

Edirne’de, Lalapaşa Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği zeka oyunlarını öğrencilerle buluşturdu.
Lalapaşa Atatürk İlkokulu ve Hacıdanişment İlkokulu idarecilerini, dernek başkanı Sezgin Geldi ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri; Metin Tekirdağlı, Nedim Zobar, Nursu Geldi ziyaret ederek, öğrencilere hediye edecekleri zeka oyunlarını teslim ettiler.
Korona virüs hastalığı sebebiyle öğrencilerin okulda olmadığı saatte okula giden dernek yöneticileri, zeka oyunlarını okul idarecilerine teslim ettikten sonra okul ile ilgili bilgi aldı.
Dernek yöneticileri, kendilerinin de okuduğu Atatürk İlkokulunda anılarını tazeleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Zeka oyunlarını minik öğrencilerle buluşturdular

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