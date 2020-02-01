YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. ZEKA’dan Altıntaş ve Dumlupınar ziyaret

ZEKA’dan Altıntaş ve Dumlupınar ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.02.2020 08:49 | Son Güncelleme

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya’nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerini ziyaret etti.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Yaptığı açıklamada, ’’Genel Sekreterimiz Veli Oğuz ziyaretinde, teknik personelimiz ile birlikte proje üretimi konusunda istişarelerde bulundu.

ZEKA’dan Altıntaş ve Dumlupınar ziyaret

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya’nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerini ziyaret etti.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Yaptığı açıklamada, ’’Genel Sekreterimiz Veli Oğuz ziyaretinde, teknik personelimiz ile birlikte proje üretimi konusunda istişarelerde bulundu. Altıntaş için yeni projeler üretmek hedefimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.
Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ile, il ve ilçelerde yürütülen projeler hakkında bilgi alış verişinde bulunduklarını belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, "Dumlupınar ilçemiz için istişarelerde bulunma fırsatı bulduk. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ZEKA’dan Altıntaş ve Dumlupınar ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Konya’da işyerleri açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi

Konya’da işyerleri açılış ve kapanış saatleri yeniden belirlendi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:19
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

İlginizi Çekebilir

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.