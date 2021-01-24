Zeliha ninenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiği hem ısıttı hem duygulandırdı

Burada askerlere hitap eden birlik komutanı, "Sizlere güzel bir haberim var. Zeliha ninemizin zorlu şartlarda görev yapan siz kahraman Mehmetçik için emek vererek, ilmek ilmek dualarla ördüğü çoraplar ve duygularını dile getirdiği mektup, üs bölgemize ulaşmıştır. Ninemize bu kıymetli hediyelerinden dolayı hepinizin adına teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum." dedi.

Paketi açan askerler, çorapları gördüğünde, kendilerine gönderilen not ve mektubu okuduğunda duygulu anlar yaşadı.

Zeliha ninenin yazdığı not, birlik komutanı tarafından askerlere okundu.

- "Ayağınıza taş değmesin"

Barlas notunda, "Bu mütevazı çorapları Zeliha Barlas nineniz, düşmana korku, dosta güven, mazlumlara sevinç veren, övüncümüz, gururumuz Peygamber ocağı ordumuz Mehmetlere minnet, şükran duyguları ve dualarıyla hediye etmiştir." ifadesini kullandı. Bir de mektup yazan Zeliha nine şunları kaydetti:

"Asker evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazı çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerde oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz, özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, elhamdülillah. Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. 100 yaşını aşmış Zeliha nineniz."