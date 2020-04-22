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Zeljko Obradovic Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

Takımdan ayrılacağı konuşulan Zeljko Obradovic'ten son dakika açıklaması geldi.

Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı konuşulan tecrübeli koç Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMEM OLMADI"

Zeljko Obradovic, "Sözleşmem ile ilgili olarak şu ana kadar ne Fenerbahçe ne de başka bir kulüp ile görüşmem olmadı; bana da ulaşan bir teklif yok" dedi.

"ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE"

Zeljko Obradovic, "Benim birinci önceliğim Fenerbahçe koçu olarak yola devam etmek. Bunu Fenerbahçe taraftarıyla paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe ile sözleşmem var ve başka bir kulüp ile görüşmem" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko zeljko obradovic

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