Zeljko Obradovic Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı konuşulan tecrübeli koç Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMEM OLMADI"

Zeljko Obradovic, "Sözleşmem ile ilgili olarak şu ana kadar ne Fenerbahçe ne de başka bir kulüp ile görüşmem olmadı; bana da ulaşan bir teklif yok" dedi.

"ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE"

Zeljko Obradovic, "Benim birinci önceliğim Fenerbahçe koçu olarak yola devam etmek. Bunu Fenerbahçe taraftarıyla paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe ile sözleşmem var ve başka bir kulüp ile görüşmem" ifadelerini kullandı.