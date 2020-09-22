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Zerey: “İkinci el oto piyasasındaki hareketlik devam edecek”

ORDU HABERLERİ  | 22.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, son günlerde hızla yükselen ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam edeceğini söyledi.Başkan Zerey yaptığı açıklamada, “İkinci el piyasasındaki hareketlilik o kadar hızlı ki artık bizler de bu duruma yetişemiyoruz.

Zerey: “İkinci el oto piyasasındaki hareketlik devam edecek”

Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, son günlerde hızla yükselen ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam edeceğini söyledi.
Başkan Zerey yaptığı açıklamada, “İkinci el piyasasındaki hareketlilik o kadar hızlı ki artık bizler de bu duruma yetişemiyoruz. Fiyatlara yüzde yüz zam geldi. Bu durum da piyasada durgunluk yaşatmadı aksine hareketlilik oldu. Esnaflarımız neredeyse araba bulamıyor. Pandemi süreci girdikten sonra insanlar artık toplu taşıma araçlarını kullanmamaya başladılar ve bu durum da özel araçlara yönelmelerine neden oldu. Sıfır araçlarda üretilmezken ikinci el de bu durum ciddi derece artış sağladı. Talep olunca da fiyatlar yükseldi. Bu durum yıl boyunca da devam edecektir” dedi.

"Galericiler de memnun değil"
Galerici esnafı olarak bu fiyatların yüksek olmasından kendilerinin de memnun olmadığını belirten Zerey, “Piyasada araç olmayınca arz talebe göre fiyatlar yükseliyor. İyi araba bulmak çok zor ve bulunca da hemen inanın esnaflarımız satıyor. Araba alacak kişi mevcut arabasını satmak yerine şuan için satmıyor ve arabasının değerlendiğini görmesi o aracı satmaması anlamına geliyor. Bizler de piyasaya göre hareket ediyoruz” diye konuştu.

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