YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Zerzavan Kalesinin hikayesi sosyal medyada anlatılacak

Zerzavan Kalesinin hikayesi sosyal medyada anlatılacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.12.2020 15:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle bu ay online sistemle düzenlediği Aralık 2020 Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kadim Şehir Diyarbekir Şehir Sohbetleri programında Doç.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle bu ay online sistemle düzenlediği Aralık 2020 Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kadim Şehir Diyarbekir Şehir Sohbetleri programında Doç. Dr. Aytaç Coşkun Roma sınır garnizonu Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağının hikayesini Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından anlatacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin pandemi nedeniyle bu ay online sistem üzerinden düzenlediği içeriğinde söyleşi, sergi, tiyatro, anma ve masal anlatımlarının yer aldığı Aralık 2020 Kültür Sanat Etkinlikleri vatandaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, bu ay ki etkinliklerinde kentin tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Zerzavan Kalesi ve Mithras Tapınağını mercek altına alıyor. Kadim Şehir Diyarbekir Şehir Sohbetlerinin bu ay ki konuğu Zerzavan Kalesi ve Mithras Tapınağı kazı çalışmalarına önderlik eden Doç. Dr. Aytaç Coşkun olacak. Coşkun tarihi alanlar hakkında izleyicilere bilgiler aktaracak. 21 Aralık saat 18.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından izleyicilerle buluşacak etkinliğin moderatörlüğünü Zuhan Çelebi Deniz’ın üstleneceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:24
Öğle
12:22
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.