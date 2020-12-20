Zerzavan Kalesinin hikayesi sosyal medyada anlatılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle bu ay online sistemle düzenlediği Aralık 2020 Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kadim Şehir Diyarbekir Şehir Sohbetleri programında Doç. Dr. Aytaç Coşkun Roma sınır garnizonu Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağının hikayesini Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından anlatacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin pandemi nedeniyle bu ay online sistem üzerinden düzenlediği içeriğinde söyleşi, sergi, tiyatro, anma ve masal anlatımlarının yer aldığı Aralık 2020 Kültür Sanat Etkinlikleri vatandaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, bu ay ki etkinliklerinde kentin tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Zerzavan Kalesi ve Mithras Tapınağını mercek altına alıyor. Kadim Şehir Diyarbekir Şehir Sohbetlerinin bu ay ki konuğu Zerzavan Kalesi ve Mithras Tapınağı kazı çalışmalarına önderlik eden Doç. Dr. Aytaç Coşkun olacak. Coşkun tarihi alanlar hakkında izleyicilere bilgiler aktaracak. 21 Aralık saat 18.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından izleyicilerle buluşacak etkinliğin moderatörlüğünü Zuhan Çelebi Deniz’ın üstleneceği öğrenildi.

