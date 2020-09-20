YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Zeugma Antik Kenti kapılarını bu kez nikah için araladı

Zeugma Antik Kenti kapılarını bu kez nikah için araladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Zeugma Antik Kenti kapılarını bu kez nikah için araladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde nikah töreni düzenlendi.

Belkıs Mahallesi'nde bulunan ve milattan önce 300'de Büyük İskender tarafından "Selevkia Euphrates" adıyla kurulan Zeugma Antik Kenti kapılarını nikah töreni için araladı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, antik kent sınırları içerisinde düzenlenen alanda Zeynep ve İbrahim Keskin çiftinin nikahını kıydı.

Başkan Sarı, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 bin yıl aradan sonra Zeugma'da ilk kez nikah kıyıldığını söyledi.

Nikahla Fırat'ın can verdiği topraklar arasında bulunan Zeugma'da bir ilk ilki yaşadıklarını aktaran Başkan Sarı, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Zeugma Antik Kente gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz için bir karşılama merkezi oluşturuldu. Bizler de Nizip Belediyesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde nikah merasimlerinin açık alanda gerçekleşmesi için belirlenen bölgede kır nikah alanı oluşturduk. Yapmış olduğumuz çalışma sonrasında yaklaşık 2 bin yıl aradan sonra Zeugma'da bir ilk yaparak çiftimizin nikahını kıydık.

Zeugma gibi tarihi bir alanda nikahının kıyılmasından dolayı memnun olduğunu belirten gelin Zeynep Keskin de "Tarih bölümünü okudum Zeugma aynı zamanda benim tez çalışmamdı bu sebeple üzerinde çalıştığım alanda nikahımın kıyılması beni mutlu etti. Bu anı bize yaşatan ve bu fırsatı bizlere sunan Nizip Belediye Başkanına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından nikahları kıyılan Keskin çifti, Zeugma semalarına güvercin bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:50
Sabah
06:10
Öğle
12:29
İkindi
15:56
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Doğru Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Talip Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Ülkü Eczanesi
Sehitkamil
Bayraktar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Süt Sağarken Ölen Lise Öğrencisinin Masası Boş Kaldı
Süt Sağarken Ölen Lise Öğrencisinin Masası Boş Kaldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.