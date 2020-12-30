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Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfından malzeme desteği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.12.2020 16:19 | Son Güncelleme

Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfı korona virüs salgını dolayısıyla filyasyon ekiplerine malzeme desteğinde bulundu.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alarak gece-gündüz demeden görev yapan filyasyon ekiplerine malzeme desteğinde bulunan Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Kemal Arslan tarafından alınan sarf malzemeler Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a teslim edildi.

Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfından malzeme desteği

Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfı korona virüs salgını dolayısıyla filyasyon ekiplerine malzeme desteğinde bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alarak gece-gündüz demeden görev yapan filyasyon ekiplerine malzeme desteğinde bulunan Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Kemal Arslan tarafından alınan sarf malzemeler Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a teslim edildi. Yapılan malzeme desteğiyle ilgili olarak Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Kemal Arslan’a teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bu zorlu süreçte halkımızın sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza malzeme desteğinde bulunan Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfına teşekkür ediyorum. Yardım malzemelerinin içerisinde 800 adet yağmurluk, bin adet kupa bardağı ve 500 adet siperlik bulunmaktadır” diye konuştu.
Valilik makamında düzenlenen malzeme teslim programında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve Zeynep Ana Eğitim ve Sağlık Vakfı temsilcileri de hazır bulundu.

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