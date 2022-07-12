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Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

12.07.2022 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık kariyerinin yanı sıra iddialı sosyal medya pozlarıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde dekolteli pozuyla olay olan Bastık bu defa bikinili poz verdi.

Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

Felaket, Uslanmıyor Bu, Mod, Dargın gibi şarkıları seslendiren Zaynep Bastık, son zamanlarda müzik dünyasının parlayan isimlerinden biri oldu. Şakıcılık kariyeriyle ön plana çıkan isim, pozlarıyla da dikkat çekiyor.

SERE SERPE POZ VERDİ

Düzgün vücuduyla dikkat çeken oyuncu iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.

Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

Havaların ısınmasıyla soluğu serin sularda alan Zeynep Bastık takipçileriyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

Mavi bikinisiyle yatarak poz veren Bastık o pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

Şarkıları ve tavırlarıyla sosyal medyada da zaman zaman gündem olan Bastık'ın 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

29 yaşındaki Bastık 2012'den beri müzik kariyerine devam ediyor.

Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

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bikini Zeynep Bastık
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