Zeynep Bastık bikinisiyle yatarak sere serpe poz verdi

Felaket, Uslanmıyor Bu, Mod, Dargın gibi şarkıları seslendiren Zaynep Bastık, son zamanlarda müzik dünyasının parlayan isimlerinden biri oldu. Şakıcılık kariyeriyle ön plana çıkan isim, pozlarıyla da dikkat çekiyor.

SERE SERPE POZ VERDİ

Düzgün vücuduyla dikkat çeken oyuncu iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla soluğu serin sularda alan Zeynep Bastık takipçileriyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Mavi bikinisiyle yatarak poz veren Bastık o pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Şarkıları ve tavırlarıyla sosyal medyada da zaman zaman gündem olan Bastık'ın 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

29 yaşındaki Bastık 2012'den beri müzik kariyerine devam ediyor.





