Aslı Enver'in olay olan fotoğraflarındaki bikinisini beğenenlere alternatif öneriler

Yılın yorgunluğunu üzerinden atmak için kardeşiyle tatile çıkan Aslı Enver, giydiği bikini modeli ile hayranlarından tam not aldı. Ünlü oyuncunun birçok takipçisi, Enver'in bikinisini internette araştırmaya başladı. Biz de tam bu sebeple Enver'in bikinisine farklı yönleriyle alternatif olabilecek modelleri derledik. İşte, Aslı Enver'in bikinisine alternatif olabilecek 10 bikini modeli...

1. Göz kamaştıran bir tarzın mimarı: Angelsin Simli Bikini Alt Üst Takım

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Aslı Enver'in bikinisinin rengini beğendiyseniz Angelsin Simli Bikini Alt Üst Takım tam da size göre! Angelsin Simli Bikini Alt Üst Takım, tasarımını süsleyen sim detaylarıyla stilinize çok şık bir dokunuş yapar. Bikini altı ve bikini üstünden oluşan takım, kusursuz bir tarzın kapılarını aralar. Astarlı tasarımı sayesinde içinizi göstermez ve size her an güven verir. Likralı kumaşıyla vücut formunuza en iyi şekilde uyum sağlar. Rahat tasarımıyla gün boyu özgür bir şekilde hareket etmenizi destekler. Çabuk kuruyan yapısı sayesinde deniz ve plaj aktivitelerinizi çok daha keyifli hâle getirir.

Amazon Prime Alışveriş Festivali başlıyor! Müthiş fırsatları önceden yakalamak için görsele tıklayınız.

2. Plaj stilinize etkileyici bir dokunuş yapın: Ay Yıldız Füme Bikini Takımı

Ay Yıldız Füme Bikini Takımı, estetik ve şık görünümüyle mükemmel bir stil vadeder. Boyundan bağlamalı ve üçgen kaplı bikini üstü, teninizin güzelliğini vurgular. Askılarını kaplarıyla buluşturan küçük metal detayları tasarımını şık bir şekilde tamamlar. Bikini altının yanlarında bulunan ve bağlanabilen ipleri stilinize hareket kazandırır. Ayarlanabilir askıları sayesinde vücut formunuza optimum düzeyde uyumlanır. Yumuşak dokusuyla gün boyu süren üstün konforu sizinle buluşturur. Siz de Ay Yıldız Füme Bikini Takımı'nı pareo, terlik ve plaj çantası ile kombinleyerek çok şık bir stile ulaşabilirsiniz.

3. Şık ve konforlu bir tasarım: Endeep Renkli Fileli Dolgulu Üçgen Bikini Takımı

Endeep Renkli Fileli Dolgulu Üçgen Bikini Takımı, rengârenk tasarımıyla göz doldurur. Üzerini süsleyen canlı renklere sahip desenleriyle kusursuz şıklık sunar. Takımın üçgen kaplı ve boyundan bağlamalı üst parçası, yarım dolgulu fileli kumaşı ile denizde ve plajda aradığınız huzuru sizinle buluşturur. Şerit detaylı bikini altı ise bedeninizi konforlu şekilde sarar. Ayrıca iki yönlü esneyebilen likralı kumaş, UV koruma özelliği ile cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Siz de Endeep Renkli Fileli Dolgulu Üçgen Bikini Takımı'nı hemen deneyerek plaj stilinizi zirveye taşıyabilirsiniz.

4. Etkileyici bir stilin anahtarı: No Gossip Aksesuarlı Uzun Üçgen Bikini Üst

No Gossip Aksesuarlı Uzun Üçgen Bikini Üst, floral desenlerin eşlik ettiği tasarımıyla etkileyici bir görünüm sunar. Esnek yapısıyla teninizi kusursuz şekilde sararak rahat bir kullanım imkânı tanır. Boyundan bağlamalı modeli çok daha formda görünmenizi destekler. Astarlı ürün, içinizi göstermeyen dokusuyla güvenli bir deneyim vadeder. Yumuşak kumaşı sayesinde deniz ve plaj aktivitelerinizi üstün konfor ile taçlandırır. Modelin Bohemian, Butterfly, Tropic ve Leopard seçenekleri arasından stilinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Bikini üstünü soğuk su ve sabun ile yıkayabilirsiniz.

5. Çarpıcı bir görünüm için: Koton Fiyonk Detaylı Bikini

Koton Fiyonk Detaylı Bikini, plaj stilinize etkileyici bir dokunuş yapar. Bikini üstünün oval kapları, çarpıcı bir dekolte oluşturur. Kaplarının ortasını süsleyen fiyonk detayı, tasarımını sevimli bir şekilde tamamlar. Boyundan bağlamalı modeliyle hem rahat hem şık bir kullanım sunar. Esnek ve çabuk kuruyan kumaşı sayesinde denizin, plajın ve tatilin keyfini doya doya çıkarmanıza imkân tanır. %80 poliamid, %20 elastan kumaştan üretilen modeli gönül rahatlığıyla çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Bikini üstü ile kusursuz şıklıkta ve rahatlıkta plaj kombinleri oluşturabilirsiniz.

6. Çarpıcı bir stil: NARC Sunflower Grey Set

"Aslı Enver'in üçgen kesimli modelini çok beğendim ama benimki desenli olsun!" diyorsanız Narc Sunflower Grey Set'i tercih edebilirsiniz. Çarpıcı desenleri sayesinde plaj modasına yepyeni bir soluk getiren NARC Sunflower Grey Set, tarzınıza etkileyici bir görünüm kazandırır. Hatlarınızı vurgulayan bikini altı, yanlarındaki bağlama ipleriyle stilinize iddialı bir dokunuş yapar. Esnek ve yumuşak dokusuyla gün boyu rahat bir şekilde hareket etmenizi destekler. Siz de daha şık bir görünüm için NARC markalı bikini takımını deneyebilirsiniz. Parmak arası terliklerle tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

7. Bu yaz plajlarda unutulmaz bir iz bırakın: Roxy Bikini Set

Roxy Set Bikini, minimal tasarımını sıra dışı bir tarz eşliğinde sunar. Boyundan bağlamalı modeline eşlik eden üçgen kapları sizi daha çekici gösterir. Kaplarından birinin üzerini süsleyen harf motifleri sıradanlığa meydan okur. Ayarlanabilir askıları sayesinde vücut formunuza uyum sağlar. Takımın alt modeli ise kalçanızı mükemmel bir şekilde kavrar. İki yanında bulunan ipleri, plaj stilinize hareket kazandırır. Yumuşak ve dayanıklı streç kumaşı, gün boyu rahat bir kullanım vadeder. Siz de bikini takımını şapka, pareo, terlik ve çanta gibi aksesuarlar ile tamamlayarak muhteşem bir tarza yelken açabilirsiniz.

8. İddialı ve öz güvenli tarz: elifbilginbutik Kareli Sexy Bikini Takımı

Aslı Enver'in bikinisinin renklerini beğendiyseniz elifbilginbutik Kareli Sexy Bikini Takımı'nı hemen denemelisiniz. Bikini üstü ve bikini altından oluşan takım, damalı desenleriyle çok şık görünür. Brazilian kesimli bikini altının ön ve arka yüzünü buluşturan şerit detayları, öz güvenli duruşunuzu taçlandırır. Üçgen formundaki dolgusuz kapları, doğal güzelliğinizi ön planı çıkarır. Boyundan bağlamalı modeli sayesinde omuzlarınızı açıkta bırakır. Kusursuz bir tarz vadeden bikini takımı sayesinde tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Seti plaj elbisesi, kimono ya da pareolar ile kombinleyebilirsiniz.

9. Formda bir stilin habercisi: Angelsin Tankini Bikini Takım

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Plaj stilinizde sade bir görünümden yanaysanız Angelsin Tankini Bikini Takım'ını bir an önce denemelisiniz. Halter yaka bikini üstü, omuzlarınızı açıkta bırakır. Desteksiz kapları göğüslerinizin güzelliğini ortaya çıkarır. Esnek yapısıyla bedeninizi saranken yumuşacık bir deneyim vadeder. Takımın astarlı yapısı, içinizin görünmesini önleyerek size her an güven verir. Siz de bikini takımını hemen deneyerek plaj ve deniz aktivitelerinden aldığınız keyfi maksimuma çıkarabilirsiniz. Seti rengârenk plaj kıyafetleri ile kombinleyerek tarzınızı daha enerjik hâle getirebilirsiniz. Hasır şapkanızı da takınca stiliniz tamamdır!

10. Kusursuz şıklığın temsilcisi: Mango Kareli Bikini Üstü

"Aslı Enver'in bikinisinin desenleri güzel ama ben açık renkleri severim." derseniz Mango Kareli Bikini Üstü ile bir an önce tanışmalısınız. Bikini üstü, pötikare desenlerin eşlik ettiği tasarımıyla sizi şık bir stile davet eder. Boyundan bağlamalı bir tasarıma sahip olan model, oval şekildeki göğüs dekoltesiyle iddialı bir stil sunar. Boyundan bağlamalı modeli, arkasında bulunan kopça sayesinde kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Bikini üstünü beğendiğiniz bikini altları ve terlik, çanta gibi aksesuarlar ile kombinleyerek bu yaz şıklığın plajlardaki temsilcisi siz olabilirsiniz.