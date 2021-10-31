Zeynep Demirel’den olay yaratan açıklamalar: Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize

Zeynep Demirel, sosyal medyadan çocuklarıyla birlikte Cadılar Bayramımı kutladı. Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel ile evli olan tescilli güzele, giydiği kostümlerle poz verdiği için takipçilerinden çok fazla tepki çekti.

Bir dönemler Seksenler dizisinde de rol almış 31 yaşındaki tescilli güzel Zeynep Demirel sosyal medyada Cadılar Bayramı kutlayanlar arasına katıldı. Kostüm giyip eğlenen Demirel kendisine gelen eleştirilere sessiz kalmadı.

Cadılar Bayramı'nın dinimizde olmaması ve giydiği kıyafetle tepkileri üstüne çeken Zeynep Demirel bu yorumlara 'Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin' şeklinde cevap verdi.

"POPÜLER KÜLTÜR ŞEYİ İŞTE"

Zeynep Demirel kostümlerini eleştirenlere sert sözlerle dönüş yaptı. Demirel, "Aslında Cadılar Bayramı kökeni hristiyanlık öncesine, paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın altına pek çok eleştirel yorum yapıldı.



