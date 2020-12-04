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Zeynep, Kütahya’nın yeteneği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.12.2020 11:34 | Son Güncelleme

Kütahya’da, kemandaki ustalığı ile dikkatleri üzerine çeken 12.

Zeynep, Kütahya’nın yeteneği

Kütahya’da, kemandaki ustalığı ile dikkatleri üzerine çeken 12. sınıf öğrencisi Zeynep Keskin, sözü ve müziği Goran Bregovi’e ait olan ’Ederlezi’ isimli şarkıyı, kendi yorumuyla yaptığı tekli çalışmasını sanat severlerin beğenisine sundu.
Enstrümanıyla bir arkadaş gibi bütünleşen Zeynep, farklı tarzlarda yaptığı müziklerle izleyenlerden alkış alıyor.
10 yıldır keman çaldığını belirten Zeynep Keskin, "Keman, yeni başlayanlar için bırakma oranı en yüksek enstrümanlardan birisidir. Çünkü başlangıçta düzgün bir ses bile çıkarılamıyor uzun süreli çalışmalarla üstesinden geliniyor. Bu yüzden enstrümanımızı bir arkadaş, bir dost gibi sevmeliyiz. Kemanla bol bol vakit geçirip doğru ve sistemli bir şekilde çalışılmalı. Enstrüman çalmak, çocuk yaşlarda hayata dair ileride karşılaşacakları zorluklarla hemen pes edilmemelidir" diye konuştu.
Zeynep’in ’Ederlezi’ isimli yorumu sosyal medyada ilgi görüyor.

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