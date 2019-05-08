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Zeynep Seda Uslu voleybol kariyerini noktaladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye Milli Takım forması giyen ve bir çok kulüpte 20 yıl boyunca başarıların altına imza atan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Zeynep Seda Uslu, parkelere veda etti. Deneyimli voleybolcu Uslu, profesyonel voleybolculuk kariyerini örnek bir davranışla sonlandırdı.

Zeynep Seda Uslu voleybol kariyerini noktaladı

Nilüfer Belediyespor Tesisleri'nde altyapı antrenmanına katılan Zeynep Seda Uslu, geçtiğimiz sezon Bölgesel Lig’de şampiyon olan ve Voleybol 2'nci Ligi’ne yükselen genç oyuncularla bir araya geldi. Başarılarından dolayı takımı kutlayan Uslu, genç sporcularla deneyimlerini paylaştı. Zeynep Seda Uslu “Genç yaşınıza rağmen profesyonel liglerde oynayacaksınız. Bu tecrübeler sizin A Takıma yükselmenizi sağlayacak. Sizler hayatınız boyunca sporcu disiplinine sahip kalın” dedi.

Uslu, “Kesinlikle eğitim hayatınızı aksatmayın. Yoğun antrenman ve maç programını eğitim için bahane etmeyin. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde oynayan ablalarınızın yüzde 90'a yakını ya üniversite mezunu, ya da halen eğitimlerine devam ediyor. Sportif gelişiminiz kadar kültürel gelişiminize de özen gösterin” diyerek tavsiyelerde bulundu. Uslu daha sonra, altyapı oyuncularına Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna isimli kitabını hediye etti.

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