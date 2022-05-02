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Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

02.05.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü mensupları tarafından Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açıldı.

Açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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