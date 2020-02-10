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Zeytin Dalı Harekatı şehidi mezarı başında anıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 10.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı şehidi Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu mezarı başında anıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele kapsamında Suriye’nin kuzeyinde Afrin bölgesindeki icra ettiği, Zeytindalı harekatında 10 Şubat 2018’de şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu Giresun’un Çamoluk ilçesindeki mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla anıldı.Anma programına Çamoluk Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Fatih Düz, askeri personel ve şehidin yakınları katıldı.

Zeytin Dalı Harekatı şehidi Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu mezarı başında anıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele kapsamında Suriye’nin kuzeyinde Afrin bölgesindeki icra ettiği, Zeytindalı harekatında 10 Şubat 2018’de şehit düşen Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu Giresun’un Çamoluk ilçesindeki mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla anıldı.
Anma programına Çamoluk Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Fatih Düz, askeri personel ve şehidin yakınları katıldı.

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