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Zeytin hırsızı jandarmaya takıldı

26.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Çine ilçesinde bir zeytin bahçesinden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytin hırsızı jandarmaya takıldı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi hayvan pazarı mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir zeytin bahçesindeki 15 adet zeytin ağacından toplanan zeytinler kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve inceleme çalışmaları çerçevesinde kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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