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Zeytin imalathanesinde yangın çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde salamura zeytin imalathanesinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi 559.

Zeytin imalathanesinde yangın çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde salamura zeytin imalathanesinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi 559. Sokak’ta K.Y.’ye ait imalathanede öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu gören iş yeri sahipleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi.
Edremit İtfaiye Amirliği ve Zeytinli Müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangında çuvalllar ve çatıda bulunan eternetler de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Zeytin imalathanesinde yangın çıktı

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