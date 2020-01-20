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  4. Zeytin karasuyu altına çevrilebilir

Zeytin karasuyu altına çevrilebilir

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

Aydın’da çevre kirliliğine neden olduğu için tartışmalara neden olan zeytin karasuyunun organik tarımda kullanılabileceği belirtildi.Aydın’da organik tarım üzerine çalışmalar yapan Dr.

Zeytin karasuyu altına çevrilebilir

Aydın’da çevre kirliliğine neden olduğu için tartışmalara neden olan zeytin karasuyunun organik tarımda kullanılabileceği belirtildi.

Aydın’da organik tarım üzerine çalışmalar yapan Dr. Cezmi Saday, yaptığı açıklamada, “Aydın’da çok fazla çıkan zeytin karasu atığı ile pamuk çırçır atığının var. Biri karbon açısından, diğeri ise azot açısından zengin atıklardır. Siz bunları direk doğaya salarsınız, toprakları zehirlersiniz. Ama bunları belli oranlarda karıştırır ve bizim işletmemizde yaptığımı gibi solucanların sindirim sisteminden geçirirseniz; çevreyi temiz tutmuş olursunuz. Atıktan kurtulursunuz, zehirden kurtulursunuz ve elinize solucan gübresi gibi değerli bir ürün geçmiş olur. Yani zehri altına dönüştürmüş olursunuz” dedi.
Karasu ve çırçır atıklarının bertarafı için büyük bütçeler harcandığına işaret eden Saday, “Aydın’da çırçır atığı yılda 500 bin ton, zeytin karasu atığı ise 1,5 milyon tondur. Bunları bertaraf etmek bile başlı başına bir projedir. Bu zehirli atıkları solucanları kullanarak milyonlarca ton değerli solucan gübresine dönüştürmek elimizde hem doğamızı korumuş olur hem de çok ciddi bir gelir elde etmiş oluruz. Yetkililer bu konu da mutlaka çalışmalar yapmalı” diye konuştu.

Zeytin karasuyu altına çevrilebilir

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