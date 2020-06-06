YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Zeytin üreticilerine uyarı

Zeytin üreticilerine uyarı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, zeytincilikle uğraşan çiftçileri uyararak, "Tuzaklarda çok sayıda ergin yakalandığı ve ayrıca pamuklu bit zararlısına da rastlanıldı" dedi.2020 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereğince uygulanan Zeytin Entegre Mücadele Projesi kapsamında Bilecik İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelince örnekleme ve kontrol yöntemleri kullanılarak zeytin bahçelerini gezdiler.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, zeytincilikle uğraşan çiftçileri uyararak, "Tuzaklarda çok sayıda ergin yakalandığı ve ayrıca pamuklu bit zararlısına da rastlanıldı" dedi.
2020 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereğince uygulanan Zeytin Entegre Mücadele Projesi kapsamında Bilecik İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelince örnekleme ve kontrol yöntemleri kullanılarak zeytin bahçelerini gezdiler. Zeytin bahçelerinde pek çok zararlı, hastalık ve yararlı tür bulunmakta olduğunu anlatan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bu zararlı ve yararlıların yıl içindeki popülasyon değişimleri ile zararlı türlerin ekonomik zarar eşiklerine, hastalık için ise mücadeleye başlama zamanlarının belirlenebilmesi için 1-2 haftada bir ya da daha sık aralıklarla periyodik sayım ve kontrolleri yapılmaktadır. Bu bağlamda; İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube personellerinden Ziraat Mühendisi Yasemin Çam ve Ziraat Mühendisi Selcen Erol, entegre mücadele üreticilerini ziyaret ederek bilgilendirme yaptı. Biyoteknik mücadele kapsamında asılan tuzakların kontrolü yapıldı. Tuzaklarda zeytin güvesi ergini tespit edildi. Zeytin güvesi yılda 3 döl verir. Şu an arazi çalışmalarında çiçek dölünde olduğunu gözlemlendi. Zeytinin önemli bir zararlısı olan güve, bu dönemde çiçek somaklarına yumurta bırakır. Yumurta paketleri 15-20 gün sonra açılır. Çıkan larvaların beslenmesi sonucu zarar verir. Tuzaklarda çok sayıda ergin yakalandığı ve ayrıca pamuklu bit zararlısına da rastlanıldığı için zeytin üreticilerimizin 50g/l Deltamethrin 15ml/100lt suya 21 gün, 400g/l dimethoate 100ml/100lt suya 21 gün(larva yaprak çiçek nesli), 50g/l lambda cyhalotrin 15ml/100lt suya 21 gün (çiçek nesli) kullanarak mücadele etmeleri bu yıl ürün kayıplarını önleyici etki yapacaktır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

3 ailenin umudu toprağa gömüldü

3 ailenin umudu toprağa gömüldü

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Büyükşehir’den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği

Büyükşehir’den özel toplu taşıma aracı işletmecilerine akaryakıt desteği

Bilecik Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:24
Öğle
13:04
İkindi
17:01
Akşam
20:33
Yatsı
22:19

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler

Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor

1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.