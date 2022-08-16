Zeytinburnu Belediyesinden üniversiteyi kazanan gençlere 3 bin lira başarı ödülü

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere 3 bin lira "başarı ödülü" dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçelerinde yaptıkları birçok çalışmada odak noktalarının gençler olduğunu belirtti.

Zeytinburnu'nda yaşayan, 4 yıllık devlet üniversitesi veya tam burslu özel bir üniversiteye yerleşen öğrencilere 3 bin lira başarı ödülü vereceklerini açıklayan Arısoy, "Başarı sizden ödül bizden değerli kardeşlerim. Güle güle harcamanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başarı ödülünü kazanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu'nda ikamet etmek, 1999 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversitesi veya özel üniversitelerine yüzde 100 burslu olarak ilk defa yerleşmek şartları aranacak.

Açık öğretim veya uzaktan öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin başarı bursu talepleri ise kabul edilmeyecek.

