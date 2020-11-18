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Zeytinburnu Belediyesi’ne çifte Altın Karınca ödülü

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.11.2020 16:08 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediyesi, “Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi” ve “Kültür Rotası Rehber Eğitimi Projeleri” ile çifte Altın Karınca ödülüne layık görüldü.Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

Zeytinburnu Belediyesi, “Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi” ve “Kültür Rotası Rehber Eğitimi Projeleri” ile çifte Altın Karınca ödülüne layık görüldü.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Zeytinburnu Belediyesi bu yıl, “Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi” ve “Kültür Rotası Rehber Eğitimi”, projeleri ile iki ayrı ödüle birden layık görüldü. Düzenlenen tören eşliğinde ödüller, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a takdim edildi.
Kısa süre önce faaliyete geçen ve İstanbul ilçeleri arasındaki tek afet koordinasyon merkezi olan, “Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi projesi” ile Altın Karınca Ödülü’ne layık görülen Zeytinburnu Belediyesi, bu projeyle afet yönetimi konusunda ciddi bir misyon üstleniyor. Böylelikle deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle mücadelenin kaymakamlık ve emniyet müdürlüğünün desteğiyle ilçe bazında tek merkezden koordine edilmesi sağlanırken, afet yönetiminin çok daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesinin de önü açılmış oluyor.
Bir diğer ödül alan “Kültür Rotası Rehber Eğitimi Projesi”ile; tarihi ve kültürel bakımdan zengin olan ilçenin İstanbul kültür turizminden pay alması amaçlanıyor. Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Rehber Odası iş birliğiyle, ilçenin tarihi, turistik ve doğal coğrafik değerlerinin yerli ve yabancı turizme kazandırılması için turist rehberlerine özel bir eğitim programı düzenleniyor.

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