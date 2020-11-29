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Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde “Greenbox” eğitimleri başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin, dijital içerik üretimine meraklı gençlere yönelik olarak başlattığı ücretsiz ‘greenbox’ eğitimleri katılımcılara sosyal medya platformlarında profesyonel video üretiminin tüm detaylarını uygulamalı olarak aktaracak.Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde ‘greenbox’ eğitimleri başladı.

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin, dijital içerik üretimine meraklı gençlere yönelik olarak başlattığı ücretsiz ‘greenbox’ eğitimleri katılımcılara sosyal medya platformlarında profesyonel video üretiminin tüm detaylarını uygulamalı olarak aktaracak.
Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde ‘greenbox’ eğitimleri başladı. Sosyal medya içerikleri için video üretimini profesyonel bir şekilde ele alan Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nde, eğitimler kurs için özel dizayn edilen greenbox üzerinden uygulamalı olarak anlatılacak. Gençler dilerlerse kendi video yayınlarını da bu platform üzerinden yapabilecekler.

Ücretsiz kurslar 8 hafta sürecek
8 hafta sürecek greenbox eğitimleri süresince gençler; sosyal medya alanında algı yönetiminden medya okuryazarlığına, içerik üretiminden ekipman kullanımına, kurgudan ışık ve ses kullanımına kadar alanında uzman kişilerden ve akademisyenlerden 8 hafta boyunca eğitim alacaklar. Tamamı ücretsiz olarak verilen eğitimler; teorik, pratik ve uygulamalı olmak üzere 3 kategoriye bölünecek. Teorik ve pratik eğitimi alan öğrenciler, bu bilgiler ışığında kendi kanallarını kurup, video üretim projesi için sahaya çıkmaya hazır hale gelecekler.

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