Zeytinburnu kültür sanat sezonu açılıyor

Pandemi salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 2020-2021 Kültür Sanat Sezonu’na Ekim ayı itibariyle yeniden başlıyor. Zeytinburnu Kültür Sanat, uzun bir aradan sonra 9 Ekim Cuma günü bir sergi ve bir konserle kültür sanat sezonunu açıyor. Uzun yıllardır İstanbul ve Türkiye’nin kültür sanat anlamında en etkin yerel yönetimlerinden biri olan Zeytinburnu Kültür Sanat, Mart ayında bütün dünyayı saran pandemi nedeniyle etkinliklerine erken ara vermişti. Bu süre zarfında kültür sanat dünyasında ses getiren bir yıllık yayımlayan Zeytinburnu Kültür Sanat, 2020-2021 sezonunu her yıl olduğu gibi Ekim ayında başlattı. Koronavirüs önlemleri kapsamında belirlenen bütün tedbirlerin titizlikle uygulandığı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde salonların kapasitesinin yarıya indirildiği, bina içinde maske - mesafe - temizlik kurallarının aksatılmadan uygulanacağı ve HES koduyla katılımın zorunlu olduğu bildirildi. Sezonun ilk etkinliği olarak Hattat Ahmet Bursalı’nın Şifa isimli sergisi sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Çebi koleksiyonundan faydalanarak hazırlanan sergide Bursalı’nın, şifa ayetleri icraları sergileniyor. Sanatseverlerin Hüsn-i hat sanatına getirdiği yeni ve özgün yorumlarıyla tanıdığı Bursalı’nın eserleri 9 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür Sanat’ta görülebilecek.

Ekim Ayında ZKS

Ekim ayında Zeytinburnu Kültür Sanat, sanatseverlere seminer, söyleşi, panel, sinema, konser ve tiyatrolarıyla yine dopdolu bir içerik sunuyor. Samet Karagöz’ün düzenlediği Yüz yüze İmza ve Söyleşi programının Ekim ayı konuğu yazar Tarık Tufan. Tufan, yeni çıkan Kaybolan kitabını okurlarına imzalayacak. Ömer Türker İslâm Düşüncesi, Ekrem Demirli, Tasavvuf ve Şiir, Asım Öz Kavramların İzinde, Cemal Şakar Edebiyat Ne Söyler programlarına bu yıl da devam ederken Yusuf Turan Günaydın, Ekim ayı itibarıyla Kitaphane Söyleşileri’ne başlıyor. Konuşmalar başlıklı programda Bünyamin Yılmaz, Şair Hüsrev Hatemi’yi ağırlıyor. Bu yıl ilk defa Murat Çekin moderatörlüğüyle başlayan “Müzikli Söyleşi” programının ilk konuğu piyanist-müzikolog Evren Kutlay olacak.

Ziya Gökalp Zeytinburnu Kültür Sanat’ta anılıyor

Fikir adamı, sosyolog ve tarihçi Ziya Gökalp, vefatının 96. yılında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek bir panel ile anılacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. İsmail Coşkun’un gerçekleştireceği panelde, Prof. Dr. Yücel Bulut “Ziya Gökalp ve Hars - Medeniyet Kuramı”, Prof. Dr. Mehmet Karakaş “Gökalp’in Siyasi Görüşlerinin İzdüşümleri” ve Prof. Dr. Murteza Bedir “Fıkha, İçtimaiyattan Bir Açılım Arayışı: Ziya Gökalp ve Örf” konularında sunumlarını gerçekleştirecekler.

