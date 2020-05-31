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Zeytinburnu normale dönüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının korona virüs (Covid 19) önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle almış olduğu yeni normale dönüş planlarına tam uyum sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Millet Kıraathanesi, havuzlar ve pilates salonlarını hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyum şartıyla yeniden faaliyete geçiriyor.Cumhurbaşkanlığının almış olduğu kararla yaklaşık 3 aydır süren korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin hafifletilmesi konusunda yeni normale dönüş süreci 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlıyor.

Cumhurbaşkanlığının korona virüs (Covid 19) önlemleri kapsamında 1 Haziran itibariyle almış olduğu yeni normale dönüş planlarına tam uyum sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Millet Kıraathanesi, havuzlar ve pilates salonlarını hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyum şartıyla yeniden faaliyete geçiriyor.
Cumhurbaşkanlığının almış olduğu kararla yaklaşık 3 aydır süren korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin hafifletilmesi konusunda yeni normale dönüş süreci 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlıyor. Bu kararlar kapsamında hareket eden Zeytinburnu Belediyesi, 1 Haziran tarihinden itibaren hijyen ve sosyal mesafe şartlarına uymak koşuluyla; Merkezefendi, Seyitnizam ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere, 2 adet havuz, 3 adet pilates salonunu ve Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezini (AKDEM) faaliyete sokuyor.

Kıraathaneler 08.00-24.00 saatleri arası açık olacak
Yeni normale göre düzenlenen Zeytinburnu, Merkezefendi ve Seyitnizam Kıraathaneleri ilk etapta 08.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kıraathanelerde sosyal mesafe düzeni ve hijyen kurallarına uyum sağlanması için oturma düzenekleri yeniden düzenlendi. Giriş çıkışlarda kontrol ve dezenfektasyon bankoları kuruldu. İlerleyen süreçte kıraathanelerin eskiden olduğu gibi kademeli olarak 24 saat kesintisiz hizmet sürecine geçeceği öğrenildi.

Yüzme havuzları, pilates salonları ve AKDEM de faaliyete geçiyor
Kıraathaneler haricinde ilçede bulunan Beştelsiz, Merkezefendi Yüzme Havuzları, Merkezefendi, Gökalp ve Veliefendi Pilates Salonları’nın da tekrar hizmete açılacağı, 1 Haziran’dan itibaren Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nin (AKDEM) de faaliyete geçeceği bildirildi. Öte yandan, ilçede faaliyet gösteren hemşehri dernek ve lokallerinin de dezenfektasyon işlemleri belediye ekipleri tarafından yapıldı.

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