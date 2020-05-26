Zeytinburnu’nda 50 bin fesleğen dağıtıldı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ramazan bayramında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evlerinden çıkamayan vatandaşların bayramını sokaklardan kutladı. Belediye ekipleri ise, balkonlarından sepet gönderen ilçe sakinlerine fesleğen ve maske dağıttı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ramazan bayramı dolayısıyla ilçeyi sokak sokak gezerek hem vatandaşların bayramını kutladı hem de fesleğen ve maske dağıttı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Arısoy, “Biz Ramazan bayramının ilk gününden itibaren bütün tedbirlerimizi alarak, fiziki mesafeye dikkat ederek fesleğen dağıtıyoruz. Bu yıl fesleğen dağıtmayı normal zamanında başlatamadık; çünkü o dönemde korona virüs ile mücadelede çok hassas bir dönemde idik. Zeytinburnu’nda dengeli bir dağıtım ile hemşehrilerimizin bayramını kutluyoruz. Fesleğen taktim ediyoruz. Zeytinburnu’ndaki hemşehrilerimize korona virüs ile mücadelede gösterdikleri hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni normalleşme ile birlikte normale döneceğiz” dedi.

Öte yandan Zeytinburnu Belediyesi ekipleri Ramazan bayramı boyunca ilçe sakinlerine yaklaşık 50 bin fesleğen dağıttı.

