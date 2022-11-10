Zeytinburnu'nda aynı binadaki 2 daireye bir gün arayla hırsız girdi

Alınan bilgiye göre, 7 Kasım'da Veliefendi Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın üçüncü katındaki Serdar Künbül'e ait daireye giren şüpheli, televizyon, iki kol saati, güneş gözlüğü ve spor ayakkabıyı alarak kaçtı.

Bir gün sonra hırsızlık yapılan dairenin karşısındaki Turgut Eker'e ait eve giren zanlı, televizyon ile dizüstü bilgisayarı çaldı.

İhbar üzerine incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sahiplerinden Turgut Eker, gazetecilere, olay sırasında çalıştığını, akşam üzeri eve geldiğinde kapı kilidinin kırılarak daireye girildiğini gördüğünü aktardı.

Eker, yaklaşık 30 bin liralık eşyasının çalındığını belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi.

Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

