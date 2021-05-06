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  4. Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı boş binanın etrafındaki 4 bina tahliye edildi

Zeytinburnu'nda çöken 5 katlı boş binanın etrafındaki 4 bina tahliye edildi

06.05.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Can kaybı yaşanmaması tesellimiz oldu ancak İstanbul'daki bu olay, binalarımızı güçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından çevresinde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 binanın daha tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı binanın çökmesine ilişkin açıklama yaptı.

Çöken bina nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Olayın ardından Bakanlık ekiplerimiz, bina çevresinde hasar tespit çalışmalarını başlatmış olup, çöken binanın çevresindeki 4 bina da tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Can kaybı yaşanmaması tesellimiz oldu ancak İstanbul'daki bu olay, binalarımızı güçlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Vatandaşlarımıza çağrımız, binalarınızın risk durumunun tespiti için mutlaka başvurunuzu yapın. Bakanlık olarak kentsel dönüşümde vatandaşlarımıza kira, taşınma yardımı ve kredi desteği sağlıyoruz. Kentsel dönüşüm seferberliğine omuz veren belediyelerimizle, vatandaşlarımızla şehirlerimizi afetlere, depremlere karşı hazır hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

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