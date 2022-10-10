Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Telsiz Mahallesi 85. Sokak'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir zincir markete ait 34 DNR 168 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ş. isimli kadına çarptı.

Kazada Z.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



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