YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Zeytinburnu'nda kreşteki çocuğu darbettiği iddia edilen 2 görevliye dava açıldı

Zeytinburnu'nda kreşteki çocuğu darbettiği iddia edilen 2 görevliye dava açıldı

18.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'ndaki bir kreşte 23 aylık bir çocuğu darbettikleri iddiasıyla görev yapan 2 kadın sanık hakkında "kasten yaralama" suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi S.A'nin 23 aylık kızını Zeytinburnu'ndaki bir kreşe gönderdiği, annenin kızının kreşten geldiğinde bacaklarında morluklar olduğunu gördüğü ve bu nedenle kreş görevlileri hakkında 21 Eylül 2022'de şikayetçi olduğu belirtildi.

Kız çocuğundan alınan raporda, mağdurun hayati tehlike geçirmediği ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, kreşe ait görüntülerin bilirkişiye teslim edildiği kaydedildi.

Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede çocuğa kızar vaziyette olan görevli kadınlar E.Y.G. ve Y.C'nin, küçük kız çocuğunu ayaklarından tutarak salladıkları, yastık ile çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, sonrasında çocuğu hızlıca sağa sola sallayarak, elini ayaklarını tuttukları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri, zorla ağzına emzik sokmaya çalıştıkları, çocuğun yüzünü ve bedenini komple devamlı örtmeye çalıştıkları tespit edildi.

Mağdur çocuğun annesi S.A. ifadesinde, "Ben kızımdaki darp izlerini fark etmemle olaydan haberdar oldum. Kızım o tarihlerde 23 aylıktı. Bunun üzerine kuruma müracaat ettim. Kurum tarafından yalnızca 28 Nisan tarihine ait görüntüler izletildi. Bu esnada, kızımın hırpalandığını görmekle çok üzüldüm ve ağladığımdan devamını getiremedim. Kurum yetkilileri önceki tarihli görüntülerin sistemde yüklü olduğunu ve istediğim zaman izleyebileceğimi, şeffaf olduklarını söylediler. Olayı şikayet konusu etmemem için beni ikna etmeye çalıştılar. Kızımı ücretsiz kabul etmeyi vaat ettiler. Bunu kabul etmedim ve kızımı o kurumdan aldım." dediği iddianamede yer aldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, herhangi bir çocuğu darbetmediklerini söyleyerek suçlamaları reddetti.

Sanıklar E.Y.G. ve Y.C'nin mağdur çocuğun uyuması için üzerine bastırdıkları, üzerini ve yüzünü örttükleri, ellerini ile ayaklarına bastırdıkları değerlendirilen iddianamede, dava açılması için yeterli delilin elde edildiği bildirildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye 11. Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni alınan otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yandıYeni alınan otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yandı
Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldıHatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı
Bafralı tütün üreticilerinin ’destek’ talebiBafralı tütün üreticilerinin ’destek’ talebi
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu kasten yaralama

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:47
Akşam
18:10
Yatsı
19:34
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.