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  4. Zeytinburnu’nda ‘Medeniyetler Kapısı Mardin’ sergisi açıldı

Zeytinburnu’nda ‘Medeniyetler Kapısı Mardin’ sergisi açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Mardin gezisi sırasında gördüğü ve beğendiği ‘Medeniyetler Kapısı Mardin’ isimli sergiyi Zeytinburnu’nda açarak sanatseverlerin beğenisine sundu.Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Mardin gezisi sırasında görüp beğendiği ‘Medeniyetler Kapısı Mardin’ isimli serginin, kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilçede açılmasını istedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Mardin gezisi sırasında gördüğü ve beğendiği ‘Medeniyetler Kapısı Mardin’ isimli sergiyi Zeytinburnu’nda açarak sanatseverlerin beğenisine sundu.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Mardin gezisi sırasında görüp beğendiği ‘Medeniyetler Kapısı Mardin’ isimli serginin, kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilçede açılmasını istedi. Ressam İsmet Yedikardeş’in ‘Medeniyetler Kapısı Mardin’ isimli kişisel sergisi yapılan hazırlıkların ardından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde açılarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. Kurdele kesim törenin ardından Başkan Arısoy, sergiyi gezerek Ressam İsmet Yedikardeş, resimler hakkında bilgiler aldı. Açılışı yapılan sergi 16 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

"Bu sergi burayla sınırlı kalmayacak"
Serginin açılışında konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, serginin sadece burayla sınırlı kalmayacağını belirterek, "Bu kültür merkezi Türkiye’deki bütün kültürel unsurları, öğeleri, bütün sanat dallarına ev sahipliği yapıyor. Bugün farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Medeniyetler Kapısı Mardin. Biliyorsunuz ki Zeytinburnu İstanbul’da Mardinlilerin en çok yaşadığı yerden bir tanesi o bakımdan bu sergiye ev sahipliği yapmak bana nasip olduğu için Allah’a sonsuz şükürler ediyorum. Değerli sanatçımız İsmet Yedikardeş’e bizimle olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu sergi burayla sınırlı kalmayacak farklı bir sergiye ev sahipliği yapmak istiyoruz" dedi.

"Bütün bu resimler Mardin tarihini anlatan resimlerdir"
Serginin mimarı Ressam İsmet Yedikardeş yapılan sergi hakkında bilgi vererek, "Mardin’de sergiyi gören Zeytinburnu Belediye Başkanımız bu serginin Zeytinburnu’nda açılmasını çok arzulamış. Bende o sergiyi bu vesileyle burada açtım. 16 Ocak’tan 16 Şubat’ta kadar devam edecek. 15 resmen yakın resim var, bütün bu resimler Mardin tarihini anlatan resimlerdir. Kentin medeniyetini anlatan resimler. Bütün tarihi Mardin’i sevenleri bu sergime davet ediyorum ve bu tarihi yakından izlemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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