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  4. Zeytinburnu'nda tarihi fırında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Zeytinburnu'nda tarihi fırında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

19.09.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda tarihi fırında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda tarihi bir fırında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde tarihi fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtfaiye

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